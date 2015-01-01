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बघेरे का आतंग:एक साथ तीन बघेरे दिखने से तलाश में जुटा वन विभाग

टोंक10 मिनट पहले
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  • नोहटा की पहाड़ियों में दिखे थे वन्यजीव

गांव नोहटा की पहाड़ियों में एक साथ तीन बघेरे दिखने की खबर के बाद शनिवार की सुबह सहायक वन संरक्षक लाखनसिंह वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां दूरबीन में एक बघेरा गुफा से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और बघेरा दो-तीन मिनट बाद ही गुफा में वापस चला गया। इस दौरान नोहटा गांव के कुछ ग्रामीणों ने सहायक वन संरक्षक को बताया कि बघेरे रात में पहाड़ियों से निकलकर गांव में आते और पशुओं तथा श्वानों का शिकार कर वापस चले जाते हैं। रात के समय ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। सहायक वन संरक्षक ने बघेरों के पद चिन्ह देखें। पद चिन्हों से वन विभाग के अधिकारी आश्वस्त हो गए कि रात में बघेरे गुफा के पीछे से गांव में उतरकर पशुओं का शिकार करते हैं। ग्रामीणों ने सहायक वन संरक्षक को बताया कि दो वर्ष से लगातार कहने के बाद भी वन विभाग द्वारा बघेरों को पकड़ने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केवल पिंजरा रखकर औपचारिकता पूरी की गई। अब देखना यह है कि वन विभाग के अधिकारी बघेरों को पकड़ पाते है या नहीं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि विद्युत विभाग द्वारा रात में थ्री फेस विद्युत सप्लाई देने के कारण किसानों को जान जोखिम में डालकर रात को ही अपने खेतों में पिलाई करनी पड़ती है जिससे किसानों के समक्ष जबरदस्त दुविधा बनी हुई है। रात में खेतों पर जाने से पहले यहीं डर बना रहता है कि कहीं बघेरा अपना शिकार नहीं कर ले।

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