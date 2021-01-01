पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यकारिणी विस्तार:पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में

टोंक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर परिषद की पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन और कृषिमंडी चैयरमेन रहे रामनिवास गूर्जर को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया गया हैं। सोमवार को सांसद निवास पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सभापति काे गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा, नरेश बंसल, विष्णु शर्मा, प्रभु बाड़ोलिया, विनायक जैन आदि मौजूद रहे। विदित रहे सांसद जौनापुरिया को भी कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी जैन और रामनिवास गुर्जर को प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser