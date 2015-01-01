पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोष:कलेक्टर को ज्ञापन; डोडरिया के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कर मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी

टोंकएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
टोंक| कलेक्टर को ज्ञापन देने आए डोडरिया के ग्रामीण।
  • ब्लास्ट कर तोड़े गए एनिकट के पुनर्निर्माण को लेकर अगवत करवाने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

डोडरिया से आए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होने कुछ माह पूर्व ब्लास्ट कर तोड़े गए एनीकट के पूर्ननिर्माण को लेकर प्रशासन को बार-बार अगवत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर पंचायतराज के तहत सीआर-डीआर के लिए होने वाले चुनाव के मतदान का बहिष्कार की चेतावनी दी हैं।

दरअसल जिले के पीपलू उपखण्ड स्थित डोडरिया के ग्रामवासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल के दिए ज्ञापन बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एनिकट को ब्लास्ट कर तोड़ दिया था। जिस पर 28 सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। जिसपर एसडीएम पीपलू को उचित कार्यवाही के लिए लिखा गया था। लेकिन इतना समय होने के बावजूद ना तो एनीकट को पुर्ननिर्माण हुआ अौर ना ही दोषियों पर कार्यवाही हुई। साथ ही एनीकट टूटने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। इसके अलावा पीपलू मुख्यालय से अलीमपुरा होते हुए डोडरिया तक रास्ते में प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया हुआ हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय और जयपुर तक भटकने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उन्होने कलेक्टर से उक्त अतिक्रमण हटवाने के साथ-साथ एनीकट निर्माण कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए चेतावनी दी हैं कार्रवाई नही होने पर डोडरिया के ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करेगें। इस दौरान रामचरण वर्मा, जगदीश वर्मा, राजाराम मीणा, शैतान परमेश्वर देवालाल गुर्जर, रामदेव गुर्जर, परमेश्वर, राजीव कुमार शर्मा, मुकेश, रैगर, रामधन वर्मा, कानाराम, गिर्राज रैगर, अंबालाल वर्मा आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें