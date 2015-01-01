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बांध निर्माण कार्य का निरीक्षण:ईसरदा मुख्य बांध निर्माण कार्य का जियोलॉजिस्ट ने किया निरीक्षण

टोंक23 मिनट पहले
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बनेठा ईसरदा मुख्य बांध निर्माण कार्य के दौरान गुरुवार जयपुर से आई जियोलॉजिस्ट टीम ने ब्लॉक निर्माण का निरीक्षण कर बांध अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि बनेठा के समीप तीन किमी दूर बनास नदी मे इन दिनो ईसरदा काॅपर डेम को मुख्य बांध मे बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ईसरदा मुख्य बांध निर्माण से जयपुर ,दौसा एंव सवाई माधोपुर जिले मे पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा 1038 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर मुख्य बांध निर्माण कार्य शुरू किया गया है । बांध के डूब क्षेत्र मे आने वाले विस्थापितों को भी मुआवजे के अवार्ड जारी किए जा चुके है। ईसरदा मुख्य बांध निर्माण के लिए नींव के ब्लॉक नंबर एक से दस तक निर्माण के बाद गुरुवार को 11 एंव 12 नंबर ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू हुआ जिसका जयपुर से आए जियोलॉजिस्ट मनोज कुमार ने निरीक्षण कर अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में ईसरदा बांध का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया था। 2008 में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से ईसरदा कॉपर डेम का निर्माण कराया गया । इसके बाद तीन वर्ष के भीतर ही ईसरदा मुख्य बांध का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित था । वर्ष 2013 में भी तत्कालीन सरकार द्वारा 530 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया था लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण मुख्य बांध का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। अब सरकार द्वारा 1038 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर मुख्य बांध का निर्माण ईसरदा बांध परियोजना विभाग द्वारा तीव्र गति से किया जा रहा है।यह है मुख्य बांध निर्माण प्रस्तावित योजनाबनेठा से 3 किलो मीटर दूर बनास पेटे पर बने ईसरदा कॉपर डेम को ईसरदा बांध परियोजना विभाग द्वारा मुख्य बांध में बदला जा रहा है । इन दिनो मुख्य बांध का कार्य प्रगति पर है। जानकारी के अनुसार कॉपर डेम को मुख्य बांध बनाने के लिए बांध की लंबाई 958 मीटर प्रस्तावित की गई है। इस बांध की पूर्ण भराव क्षमता 10.77 टीएमसी और बांध का अधिकतम जल स्तर 266.50 आरएल मीटर होगा । जब बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो सवाई माधोपुर, जयपुर व दौसा जिले को पानी उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है।

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