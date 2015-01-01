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मांग:गुर्जर समाज ने लंबित मांगों को लेकर निकाली रैली

टोंक18 मिनट पहले
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  • एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम गुर्जर समाज ने छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की दी चेतावनी

टोडारायसिंह गुर्जर समाज टोडारायसिंह ने गुरुवार को एमबीसी वर्ग की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर गुर्जर छात्रावास में बैठक की तथा वहां से अध्यक्ष दीपक डोई की अगुआई में रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पर उपखण्ड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल को मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। साथ मांगे नही मानने पर सड़कों पर उतर कर आंदोलन की चेतावनी से आगाह किया है।गुर्जर समाज के दर्जनों लोग दोपहर में सुभाष कॉलोनी स्थित गुर्जर समाज ने छात्रावास में बैठक आयोजित की। तत्पश्चात वहां से नारेबाजी करते हुए पीपली चौराहा होते हुए उपखण्ड कार्यालय पर पहुंच कर रैली निकाल कर एसडीएम कार्यालय पर उपखण्ड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन से बताया है कि राजस्थान प्रदेश का गुर्जर समाज लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। पिछले आंदोलन के दौरान समय समय पर सरकारों के साथ हुए समझौतों की पूर्ण रूप से पालना नही होने से ए.बी.सी. वर्ग तथा समाज में काफी आक्रोश है। जिसके कारण से वर्तमान में समाज हित में आंदोलन करने को विवश होना पड़ रहा है।ऐसे में एमबीसी वर्ग आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के बैकलॉग को पूरा भरा जाए। प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरे 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए। एम.बी.सी. कोटे से भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित किया जाए। आंदोलन में शहीदों के परिजनों को नौकरी व मुआवजा दिया जाए। देवनारायण बोर्ड का गठन कर देवनारायण योजना को लागू किया जाए। आंदोलन के दौरान समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाए। ज्ञापन देने वालों में धनराज बगडी, देवराज गुर्जर रामपुरा, सियाराम गुर्जर, सत्यनारायण, देवराज कसाणा, धर्मराज गुर्जर, शिवराज, विकास गुर्जर, राजाराम गुर्जर, राकेश गुर्जर, मुकेश गुर्जर, रामसिंह, मोहन लाल गुर्जर सहित कई गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे।निवाई में भी विभिन्न संगठनोंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपानिवाई| वीर गुर्जर समाज, युवा गुर्जर महासभा व श्रीदेव महिला संगठन की ओर से अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर एमबीसी वर्ग में गुर्जर समाज की लम्बित मांगों को पूरा करने की मांग की है। गुर्जर समाज के लोगों ने वीर गुर्जर छात्रावास में गुर्जर आरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री देव महिला संगठन के प्रदेश महासचिव रेखा गुर्जर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। युवा गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष पप्पू बैसला के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में एमबीसी वर्ग आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने,सरकारी भर्तियों के बैकलॉग को पूरा भरकर प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5 फीसदी आरक्षण का लाभ देने, एमबीसी कोटे से भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित करने, देवनारायण बोर्ड का गठन कर देवनारायण योजना लागू करने, आंदोलनों के दौरान गुर्जर समाज के लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित अन्य मांगें शामिल है। मांगीलाल गुर्जर, सरपंच कानाराम गुर्जर, हनुमान खटाणा, बसराम बैसला, उपसरपंच राजेश गुर्जर, कैलाश उमरवाल, देवनारायण डोई, नाथू सिंह नेकाडी, शिवप्रकाश, विकास बोकण, केदार चुराडा, दयाराम डोई, बाबूलाल हरसल,धर्मराज घांघल सहित समाज के लोग मौजूद थे।

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