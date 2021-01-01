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प्रतिभाओं का किया सम्मान:विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं का किया सम्मान, उत्कृ़ष्ट प्रदर्शन के लिए किया प्रेरित

टोंक3 घंटे पहले
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राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनोरिटी एसोसिएशन रकमा की ओर से रविवार को अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए एक्सिलेंट अवार्ड कार्यक्रम 2021 का आयोजन राज मेरिज हॉल में किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर सऊद सईदी ने प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सभापति अली अहमद, वशिष्ठ अतिथि डा. अशरफ खान, रियाज राना रकमा के प्रदेश सचिव जाहिद अली, अतीक अहमद, जावेद अख्तर, सैयद मेहमूद शाह, शाहीन अफरोज, तारिक राना आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अतिथियों ने नीट में जिले का नाम रोशन करने वाले कामरान अहमद, इशरत, सोहेल नकवी, बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर आलिया, सना मुमताज, कुलसुम खान, सरकारी सेवा में नियुक्त असद मलिक, असरनूर, सरफराज अंसारी, कादिर, सैयद असगर अली एवं खेलों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने पर रुबाब नकवी, खावर जमाल, काजमीन, हाशिम आदि का सम्मान किया गया। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर मुफ्ती आदिल नदवी, आमिर सिद्दीकी, सलाहुद्दीन खान, असलम मियां, शाहिद सईद, असलम इकबाल का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर शहर के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इस मौके पर पारे मियां, साहबजादा हामिद अली खां, मेहबूब उस्मानी, मुमताज उस्मानी, पार्षद अख्तर मियां आदि भी मौजूद रहे।

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