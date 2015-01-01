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  • Inauguration Of Shrinath Plaza Furniture &amp; Electric Showroom, Buyers Gathered On The First Day Of Getting Branded Electronic And Other Products

उद्घाटन:श्रीनाथ प्लाजा फर्नीचर व इलेक्ट्रिक शोरूम का उद्घाटन, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उत्पाद मिलने से पहले दिन ही उमड़े खरीदार

टोंक17 मिनट पहले
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शहर के सवाईमाधोपुर रोड स्थित एलजी श्रीनाथ प्लाजा शोरूम का गुरुवार को सूर्या मार्केटिंग के डायरेक्टर तरूण कालानी व बुजुर्ग बंशीदेवी यादव ने फीता काटकर उदघाटन किया। शहर में नवीन शोरूम खुलने के साथ ब्रांडेड इलेक्ट्रिक व फर्नीचर उत्पाद मिलने से पहले दिन ही खरीदारों का तांता लग गया। श्रीनाथ प्लाजा के मालिक रामराय यादव ने बताया कि नवीन शोरूम के उदघाटन समारोह में शहर के सभी इलेक्ट्रिक शोरूम प्रोपराईटर जिनमें नरेन्द्र जैन, बाबूलाल जैन, सुनिल बजाज, विमल जैन समेत यादव समाज के जिलाध्यक्ष राधाकिशन यादव, रामधन यादव, प्यारेलाल यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शोरूम के प्रथम ग्राहक बने अन्नपूर्णा डूंगरी निवासी गोपीलाल बैरवा ने आटा चक्की खरीदी। इसके बाद कई लोगों ने एलईडी, फ्रिज, वाशिग मशीन आदि इलेक्ट्रिक आयटम समेत फर्नीचर की कीमते पूछने के साथ खरीदारी की। बजाज फाइनेंस की ओर से शून्य प्रतिशत की दर पर फ्री फाइनेंस सुविधा, एलजी उत्पाद की फाईनेंस की खरीद पर प्रथम मासिक किस्त फ्री की जाएगी। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड की ओर से क्रय किया जाता है तो केशबेक की सुविधा भी है। इधर, शहर में इलेक्ट्रिक व फर्नीचर का नवीन प्रतिष्ठान शुरू होने के बाद गांवों से आए लोगो में मनपसंद आयटम देखने की होड सी मच गई।

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