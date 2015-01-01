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मूंगफली की मंडी में आवक घटी:समर्थन मूल्य पर मूंगफली की मंडी में आवक घटी, जिले में अब तक 10.5 हजार क्विंटल की बिक्री

टोंक24 मिनट पहले
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समर्थन मूल्य पर जिले में मूंगफली की खरीद शुरू किए जाने के बाद अब आवक धीमी पड़ गई है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय के मुताबिक जिले में अब तक 10 हजार 559 क्विंटल मूंगफली की आवक हो चुकी है। जिले के 607 किसानों ने खरीद केन्द्र पहुंचकर मूंगफली बेची है। हालांकि खरीद केन्द्र प्रभारियों का कहना है कि फिलहाल अभी भी मूंगफली की आवक जारी रहने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि समर्थन मूल्य पर जहां उड़द, मूंग व सोयाबीन की खरीद एक नवम्बर से शुरू कर दी गई, वहीं मूंगफली की खरीद 18 नवम्बर से शुरू की गई। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कैलाशचंद सैनी ने बताया कि मूंगफली का समर्थन मूल्य 5275 रुपए प्रति क्विंटल है। जबकि मूंग 7196 रुपए, उड़द 6000 रुपए व सोयाबीन के लिए 3880 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित है।नानेर खरीद केन्द्र पर 83 क्विंटल, बगड़वा में 436 क्विंटल, झिराना में 1328, मालपुरा में 409,जीएसएस पलेई में 1689, जीएसएस सिरस में 400, निवाई में 2118, चंदलाई में 451, देवली भांची में 416, सोनवा 343, सोहेला उपकेन्द्र में 396, टोंक खरीद केन्द्र पर अब तक 2485 क्विंटल मूंगफली की खरीद हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक महज 9 किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने में रुचि दिखाई है। इसके चलते 212 क्विंटल मूंग की अब तक आवक हुई है। कम आवक होने के पीछे यह कारण माना गया है कि जिले में खराबे के चलते जहां उड़द, मूंग व सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ है वहीं खुली बोली में मूंग का भाव अधिक रहने से किसानों का समर्थन मूल्य के खरीद केन्द्रों के प्रति रुझान नहीं रहा। इसके साथ ही खरीद देर से शुरू किए जाने से भी अधिकतर किसान पहले ही मूंग बेच चुके है।

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