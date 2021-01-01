पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन:औद्योगिक इकाइयां जीरो इफेक्ट एण्ड जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन करवाएं

टोंक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की योजनांतर्गत जीरो इफेक्ट एण्ड जीरो डिफेक्ट सर्टिफाइड इकाइयों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबनधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि जीरो इफेक्ट एण्ड जीरो डिफेक्ट सर्टिफाइड इकाइयों को विभागीय योजनाओं के तहत भी प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाएगा। विभाग द्वारा आरआईपीएस 2019 के अन्तर्गत एमएसएमई इकाइयों को जीरो इफेक्ट एण्ड जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन के लिए 5 लाख रुपए तक खर्चों के पुनर्भरण का प्रावधान है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser