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कानूनी अधिकारों की जानकारी दी:किशोर बालगृह के बच्चों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

टोंक5 घंटे पहले
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  • प्रतियोगिता में गृह व जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया

हर साल 9 नवम्बर को मनाए जाने वाला विधिक सेवा दिवस इस बार विधिक सेवा सप्ताह के रुप में मनाया जा रहा हैं।पहले दिन गुरुवार को राजकीय किशोरगृह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सचिव पंकज बंसल ने विधिक सेवा कार्यक्रम में बाल विवाह सहित कानूनों अधिकारों के बारे में बच्चों को बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई हैं कानूनन एक दंडनीय अपराध हैं। पिछले कुछ सालों से इसमें लगातार कमी आ रही हैं।इसके अलावा रालसा क्रिएटिव हंट होम्स के तहत हुई प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी किशोर गृह के बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए गृह व जिला स्तर पर पर पहला स्थान हासिल करने वाले प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिव ने बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि प्रतियोगिताओं से बच्चों का समग्र विकास व ज्ञानवर्धन होता हैं। विदित रहे कि जिले के हर बालगृह व सम्प्रेषण गृह में अक्टूबर माह के दौरान पोस्टर पेंटिग, निबंध लेखन, स्लोगन, गीत या कविता, कहानी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजकीय किशोर गृह टोंक का निरीक्षण कर भवन की स्थिति, खेलकूद परिसर, बच्चों की शिक्षा, भोजन की गुणवत्ता, भवन की साफ-सफाई, बच्चों के कमरे में कूलर व पंखों की स्थिति, मनोविज्ञानी व स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी जानकारी लेकर जरुरी दिशा-निर्देश दिए गए।सचिव ने किशोर गृह में सफाई व परिसर को नियमित रूप से वांछित अंतराल पर सेनिटाइज करवा के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

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