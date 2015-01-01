पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दहेज के लिए बनाया बंधक:दहेज के लिए ससुराल वालों ने मासूम बच्चे व उसकी मां को बंधक बनाया

टोंक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • देवली की प्रताप कॉलोनी में है विवाहिता का ससुराल, भीलवाड़ा एसपी के निर्देश पर हनुमाननगर थाने में पति, सास, ननद-ननदोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

देवली भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश पर आखिरकार हनुमान नगर पुलिस ने शहर की प्रताप कॉलोनी में विगत दिनों डायन बताकर एवं दहेज राशि नहीं लाने पर एक विवाहिता एवं उसके डेढ़ वर्षीय मासूम बच्चे कोे कमरे में बंधक बनाने का मामले को दर्ज कर लिया है। जिसमें पीड़िता के पति समेत करीब दर्जनभर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि रामनगर थाना हनुमान नगर हाल देवली शहर नेकचाल रोड की प्रताप कॉलोनी पुलिस थाना देवली निवासी विवाहिता कविता ने अपने पति विशन,ससुर बाबूलाल जगरवाल, सास सोहनी देवी, ननद लक्ष्मी देवी, कविता देवी, रितु रेगर, नंदोई महावीर, संदीप रेगर सहित पानी देवी रेगर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिसमें आरोप लगाया कि 12 दिसंबर को पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने रुपयों की मांग करते हुए उसे डायन बताकर डेढ़ वर्षीय पुत्र के साथ कमरे में बंद कर दिया था। जिसके बाद पीड़िता ने भूख प्यास से व्याकुल बच्चे को देखा नहीं गया और उसने 100 पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। सूचना के बाद देवली थाने के प्रशिक्षु आरपीएस हंसराज ने मकान के मुख्य दरवाजे सहित कमरे का ताला तोड़कर पीड़िता व मासूम बेटे को मुक्त करवाए जाने के बाद पुलिस ने महिला व उसके पुत्र को पीहर पक्ष के सुपुर्द कर कर दिया, लेकिन यहां देवली में पुलिस ने मामला दर्ज करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह मामला महिला पुलिस थाने का है।*ऐसे हुआ हनुमान नगर थाने में मामला दर्जजब पीड़िता अपने परिजनों के साथ टोंक के महिला थाने पहुंची और आप बीती सुनाई, लेकिन उसकी वहां तैनात पुलिस अधिकारी एक न सुनी और यह कहते हुए टरका दिया कि मिल बैठकर समझौता कर लो इसी में फायदा है। जिसके बाद पीडि़ता वापस अपने पीहर क्षेत्र के हनुमान नगर थाने भी फरियाद लगाई। हनुमान नगर पुलिस ने भी पुलिस ने मामले को टोंक जिले की सीमा में होना बताकर मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। पीड़िता अपने परिजनों के साथ बुधवार को भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। जहां उसने एसपी प्रीति चंद्रा से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद एसपी चंद्रा के निर्देश पर हनुमान नगर थाना पुलिस को बुधवार देर रात मामला दर्ज करना पड़ा। अब हनुमाननगर थाने में दर्ज मामले की पुलिस जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें