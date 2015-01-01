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जेल का निरीक्षण:न्यायिक अधिकारियों ने किया जेल का निरीक्षण

टोंक2 घंटे पहले
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जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से शनिवार को जिला कारागृह का निरीक्षण कर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा योजना की जानकारी देते हुए बन्दियों से कहा कि कारागृह से रिहा होने के बाद उन्हें दोबारा अपराध ना करने का प्रण लेना चाहिए, ताकि से उन्हे दोबारा कारागृह में न आना पड़े।

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