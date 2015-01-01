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पदभार ग्रहण:ज्योति ने टोंक आयुर्वेद उप निदेशक का संभाला कार्यभार

टोंक5 घंटे पहले
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जिले के आयुर्वेद कार्मिकों ने ज्योति भारद्वाज के टोंक आयुर्वेद उपनिदेशक का पदभार ग्रहण करने पर मुलाकात कर माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने कार्मिकों की समस्याओं के निस्तारण में सहयोग करने की बात कही। रमेश दाधीच बावडी ने बताया कि डॉ. ज्योति भारद्वाज के आयुर्वेद उप निदेशक का कार्य ग्रहण करने पर आयुर्वेद विभाग के कार्मिकों ने उनका माल्यार्पण कर शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि डाॅ. ज्योति भारद्वाज आयुर्वेद चिकित्सालय जौला निवाई में कार्यरत रह चुकी है।

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