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अब ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का रुख:चिंता; थम नहीं रहा कोराेना, 45 पॉजिटिव और मिले, तीन दिन में 115 केस आए सामने

टोंकएक घंटा पहले
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टोंक| कोरोना से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से सैंपल लिए जा रहे हंै। चिकित्सा टीम सेम्पल लेते हुए।
  • पंचायती राज चुनाव में प्रशासन के समक्ष रहेगी संक्रमण को रोकने की बड़ी चुनौती
  • देवली ब्लॉक में फिर 12 से अिधक पॉजिटिव, क्षेत्र में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 405

जिले में कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। नवंबर माह में 431 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। यही रफ्तार रही तो इस माह संख्या 5 सौ पार भी हो सकती है, क्योंकि जिले में लापरवाही बढ़ने के साथ ही बचाव के पूर्व की भांति अब उपाय भी नहीं हो पा रहे हैं।

अप्रैल से अब तक जिले में कोरोना संक्रमण के मामले 2556 हो चुके हैं। जबकि जून के आखिर में स्थितियां ये थी कि जिले में एक मात्र कोरोना संक्रमण का केस रह गया था, लेकिन उसके बाद जुलाई से अब तक हालत ये हैं कि कोरोना पॉजिटिव का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक दो दिन जांचें पेंडिंग होने के कारण राहत भले ही रही हो, लेकिन उसके बाद फिर तेजी आने लगी। पिछले तीन दिनों में 115 केस सामने आए हैं। वहीं अभी 1822 सेंपल की जांच बाकी है। शुक्रवार को भी 897 सेंपल लिए गए। नवंबर माह में सेंपल में भी बढौतरी की गई। इस कारण भी पॉजिटिव की संख्या अधिक आने लगी है। बहरहाल जिले में पंचायत राज चुनाव सहित कई कार्यक्रमों को देखे तो वहां पर अधिकांश कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं हो पा रही है।

23 नवंबर को मतदान है, ऐसे में प्रशासन के समक्ष संक्रमण को रोके जाने की बढी चुनौती बनी हुई है। जिले में अप्रैल माह में 134, मई 30, जून में 37, जुलाई में 73, अगस्त में 475, सितंबर में 878, अक्टूबर 498 एवं नवंबर में अब तक 431 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। शहर के बाद अब कोरोना का रुख ग्रामीण क्षेत्र में भी हो गया है। धीरे धीरे इस महामारी ने पूरे ब्लॉक को अपने आगोश में ले लिया है। शहर व ब्लॉक को मिलाकर अब तक जहां पॉजिटिव की 405 संख्या हो चुकी है। वही शुक्रवार को आई रिपोर्ट में फिर चौंका दिया है। शहर व ब्लॉक को मिलाकर करीब 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देवली शहर में 5,राजमहल एवं धाकड़ कॉलोनी तितरिया में2-2 तथा धाँधोली एवं रतनपुरा कॉलोनी में 1-1पॉजिटिव मामले सामने आए है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर में पांच जने पॉजिटिव पाए गए हैं बताया गया है कि शहर के तेली मोहल्ला एवं घोषी मोहल्ला में 2-2 तथा टैगोर नगर में एक पॉजिटिव आया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में राजमहल एवं धाकड़ कॉलोनी तितरिया में 2-2 तथा धाँधोली एवं रतनपुरा कॉलोनी में 1-1पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है।यह रिपोर्ट 130 सैम्पल की मिली है जबकि 170 की रिपोर्ट आनी शेष है। को 131 सैम्पल लिए गए है।पूर्व के शेष को मिलाकर 301 की जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। कुल 6287 में से 5581 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अभी शहर में 47 एवं ग्रामीण क्षेत्र में30 मरीज उपचाराधीन है। जबकि सैम्पल रिपोर्ट में 61 शहरी एवं 240 ग्रामीण की प्रक्रियाधीन है।

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