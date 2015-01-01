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प्रशिक्षण का आयोजन:केंद्रीय भेड़ ऊन संस्थान में सीखे भेड़ बकरी रख रखाव व उपचार के गुर

टोंक11 मिनट पहले
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मालपुरा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में पशुधन सहायक एवं तकनीकी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया। पशुधन सहायक एवं तकनीकी कर्मचारियों के रोजमर्रा के भेड़ एवं बकरियों के रख रखाव एवं उपचार संबंधित गतिविधियों में दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण में दौरान वैज्ञानिकों ने पशुओं की उत्पादकता बढाने के लिए विभिन्न तकनीकी जानकारी दी। संस्थान निदेशक डॉ. अरुण कुमार तोमर ने कहा कि संस्थान के पशुओं एवं आस पास क्षेत्र की भेड़ बकरियों के रख रखाव एवं उपचार में पशुधन सहायक एवं तकनीकी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इनके कौशल विकास के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित कर नवीन तकनीकी ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है।

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