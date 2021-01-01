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कुष्ठ रोग दिवस:कुष्ठ रोग दिवस मनाया, प्रचार रथ को किया रवाना

टोंक7 घंटे पहले
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया गया। इस बार कुष्ठ के विरूद्ध आखिरी युद्ध की थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुए। सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार यादव, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महबूब खान समेत अन्य कार्मिकों ने बैठक आयोजित कर कुष्ठ रोग को लेकर चर्चा की। सीएमएचओ ने बताया कि कुष्ठ रोग को लेकर पूरी जागरुकता बरते और कुष्ठ रोग की जांच कराएं। कुष्ठ रोगियों की हर प्रकार से सहायता करें। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग एक मामूली बीमारी है, जो एक जीवाणु (लेप्रा बेसिली) से होता है, यह कोई छुआछूत का या आनुवंशिक रोग नहीं है। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महबूब खान ने बताया कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान व रोग के प्रति फैली भ्रांतिया को दूर करने के लिए कुष्ठ प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ रवाना किया।

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