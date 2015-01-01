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गणपति की हुई स्थापना:जामडोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भगवान गणपति की हुई स्थापना

टोंक2 घंटे पहले
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गांव जामडोली में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पं.गोविंदराम मिश्र ट्रस्ट की ओर से भगवान गणपति की विधि-विधान से स्थापना की गई। इस दौरान श्रद्धालु रामप्रसाद, मुकेश व आशीष ने सपत्नीक विद्वान पण्डितों के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ हवन कुण्ड में आहुतियां दी। इसके बाद पं. घनश्याम, पं. रमेश, पं. मुकेश ने विधि-विधान से मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करवाई। वरिष्ठ सदस्य वैद्य सीताराम शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर पं.गोविंदराम मिश्र ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष रामरक्षपाल शर्मा, मंत्री शिवदयाल शर्मा व कोषाध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चिकित्सा अधिकारी डॉ.अवनीश यादव को वाटर कूलर भेंट किया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दस छायादार पौधे रोपे। इस दौरान सरपंच चिरंजीलाल खटीक, घनश्याम शर्मा, रमेश शर्मा, मुकेश शर्मा, सत्यनारायण पंचोली, जगदीश पटेल, रवि मीना, रामावतार मीना, मंजू गुप्ता, ममता पंचोली, ममता सैन, आशीष मीना, रवि मीना व शारदा चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे।

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