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कोरोना राहत:जनवरी में पॉजिटिव की संख्या सबसे कम

टोंक7 घंटे पहले
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जिले में जुलाई 2020 के बाद सबसे कम संख्या जनवरी माह में कोरोना पॉजिटिव की रही है। जुलाई में 73 कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद सबसे कम संख्या जनवरी माह में रही है। जनवरी में 66 पॉजिटिव केस सामने आए। जबकि अगस्त से दिसंबर तक पॉजिटिव की संख्या काफी अधिक रही। उल्लेखनीय है कि जिले में एक अप्रैल से कोरोना संक्रमण के केस सामने आने लगे थे। जिले में गत वर्ष अप्रैल में 134, मई 30, जून 37, जुलाई 73, अगस्त 475, सितंबर 878, अक्टूबर 498, नवंबर 1059 व दिसंबर में अब तक 544 केस सामने आए। इस वर्ष जनवरी में अब तक 66 केस सामने आए हैं।

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