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महालोन मेला:सुमंगल प्लाजा में महा एक्सचेंज और महालोन मेला लोगों की पहली पसंद

टोंक4 घंटे पहले
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सुमंगल प्लाजा पर चल रहा महा एक्सचेंज व महालोन मेला को लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा हैं। इसके लेकर लोग शोरूम में आकर पूछताछ करने साथ खरीददारी भी कर रहे हैं। शोरुम मालिक नरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि 4 से 11 नवम्बर चलने वाले मेले पुराना फ्रीज लाओ और 9 हजार 990 रुपए देकर नया फ्रिज और पुराना टीवी व 10 हजार 990 रुपए में नई एलईडी ले जाने की स्कीम ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं। वही बजाज फाइनेंस की ओर से 2 से 5 हजार तक कैश बैक एवं एक इएमआई फ्री स्कीम भी काफी पसंद की गई हैं। जैन ने बताया कि भास्कर स्कीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोग लक्की ड्रॉ में भाग ले रहे हैं।

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