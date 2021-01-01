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महाबड़ा प्रसादी:तेलोलाई बालाजी आश्रम में महाबड़ा प्रसादी

टोंक7 घंटे पहले
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रविवार को गांव झिलाय में स्थित तेलोलाई बालाजी आश्रम में महा बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया जिसमें झिलाय सहित आसपास के ग्रामीणों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। आश्रम के संत गिराज दास महाराज ने बताया कि संपूर्ण गांव की ओर से आयोजित महा बड़ा प्रसादी के आयोजन को लेकर बालाजी महाराज का पंचामृत से अभिषेक करवाकर चोला चढ़ाया गया। इस अवसर पर बालाजी महाराज की विशेष झांकी सजाई गई। तत्पश्चात 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर हरि नाम संकीर्तन मंडल द्वारा सत्संग किया गया। इसके बाद बालाजी महाराज की महाआरती कर प्रसादी का भोग लगाया। इस अवसर पर जमात निवाई के संत प्रकाश महाराज, रामजी बाबा इंदौर , दिगंबर केदार गिरी, दिगंबर नीलगिरी महाराज, उत्तराखंड ब्रह्मचारी महाराज, प्रेम गिरी महाराज, गोपाल बाबा , श्री नारायण साहू, रतन मास्टर, लालचंद बोहरा, राजेन्द्र अग्रवाल, गोपाल माली, रामलाल जाट, रामफूल चौधरी सहित मंदिर समिति के कार्यकर्ता व आसपास के ग्रामीण मौजूद थे।

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