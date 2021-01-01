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चुनाव परिणाम:टोडारायसिंह-उनियारा में भाजपा को बहुमत, निवाई में एनसीपी ने 17 सीटें लेकर चौंकाया, मालपुरा, देवली में निर्दलीय होंगे निर्णायक

टोंक3 घंटे पहले
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  • जिले की 5 नगर पालिकाओं के 140 वार्डों को मिले नए प्रतिनिधि

जिले की पांचों नगर पालिकाओं में हुए चुनाव में जहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा को भी टोडारायसिंह व उनियारा में ही बहुमत मिल सका है। जबकि बाकी जगह निर्दलीय के भरोसे ही बोर्ड बनना तय लग रहा है। निवाई में 35 में 17 सीटें लाकर एनसीपी पहली बार बोर्ड बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। वहीं मालपुरा में 17 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए है। ये निर्दलीय उम्मीदवारों की किसी नगर पालिका में जीत का रिकार्ड है। देवली में भाजपा को करारी हार मिली। यहां पर भाजपा को पांच सीटें मिली जबकि निर्दलीय व कांग्रेस ने 10 - 10 सीटें जीतकर बोर्ड बनाने की स्थिति को रोचक बना दिया है। हालांकि यहां पर कांग्रेस का बोर्ड बनने की संभावनाएं अधिक है। लेकिन कांग्रेस को इस बार उनियारा में झटका लगा। यहां पर भाजपा को 12 सीटें मिली। जबकि कांग्रेस 4 पर ही विजयी रही। 2010 के सीधे मुकाबले के बाद भाजपा यहां पर पहली बार बोर्ड बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। गत चुनाव में भाजपा ने उनियारा को छोड़कर सभी जगह अपने अध्यक्ष बनाने में सफलता पाई थी। जानकारी के अनुसार जिले की पांचों नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 44 वार्ड आरक्षित थे। लेकिन इस चुनाव में 53 महिलाएं विजयी रही। निवाई में 11, मालपुरा 13, देवली में 9, टोडारायसिंहमें 8 व उनियारा में 12 महिलाएं विजयी रही।

कांग्रेस को झटका, 140 में से 32 पर ही मिली जीत, निर्दलीय व एनसीपी ने कांग्रेस से अधिक जीती सीटें, भाजपा ने 53 पर मारी बाजी

टोंक| जिले की पांचों नगर पालिकाओं के 140 वार्डों के लिए हुए चुनाव का आज परिणाम घोषित हुआ। हालांकि मालपुरा व टोडारायसिंह के एक-एक वार्डों में निविरोध निर्वाचन हो गया था। लेकिन 138 वाडों की हुई मतगणना में कांग्रेस को अब तक सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के साथ ही जिले में तीन विधायक कांग्रेस के होने के बावजूद कांग्रेस को 140 वार्डों में से 32 वार्डों में सफलता मिल पाई है। जबकि एनसीपी सहित निर्दलीय उम्मीदवार 54 वार्डों में अपना परचम लहराने में कामयाब रहे। इस चुनाव में 53 वार्डों में भाजपा ने भी जीत हासिल की। पहलीबार नगर पालिकाओं में एनसीपी के 29 उम्मीदवार निवाई नगर पालिका से चुनाव मैदान में आए। इसमें से 17 उम्मीदवारों ने बाजी मारी। मालपुरा में इसबार सबसे अधिक निर्दलीय जीतने का भी रिकार्ड रहा है। यह पहला ही मौका है कि जबकि नगर पालिकाओं में निर्दलीय काफी अधिक संख्या में विजयी रहे हैं। सबसे अधिक निर्दलीय 17 मालपुरा एवं 10 देवली में विजयी रहे। इस चुनाव में कांग्रेस की अब तक की सबसे करारी हार का कारण आपसी फूट माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेसी इसबात को पूरी तरह स्वीकार भी नहीं रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ ऐसी ही नजर आई। कुछ जानकारों का कहना है कि दो साल राज्य में सरकार आने के बाद कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए तथा आपसी गुटबाजी के चलते कई कार्यकर्ताओं की सुनवाई तक नहीं हो पाई।

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