पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लक्ष्मीजी का स्वागत:लक्ष्मीजी के स्वागत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घरों में बना रही मांडने-रंगोली

टोंक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • धनतेरस पर बाजार में दुकानें लगी सजने, भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस पर पूजन आज

टोडारायसिंह दीपावली के त्योहार के मद्देनजर महिलाएं लक्ष्मी जी के स्वागत में मकानों की पुताई कर घर के आंगन में मांडने बनाने में मशगूल है। गाय के गोबर से लिपाई व खड़ी व झींकरे से मांडणें माण्ड कर महिलाएं घरों को सजाने में जुटी हुई है। शहर के बाजार में धनतेरस पर बिक्री के लिए जगह-जगह पोस्टर की दुकानें सजने लगी है। जहां पर पोस्टर खरीदारों की भीड़ रहने लगी है। बाजार में गुरुवार को भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। खास कर बर्तन की दुकान, कपड़े की दुकान, सोने-चांदी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रही।पालिका अध्यक्ष ने लक्ष्मीजीका पाना वितरित किया टोडारायसिंह| दैनिक भास्कर व साहित्य मंच टोडारायसिंह के तत्वावधान में गुरुवार को शहर की मोची बस्ती में नगर पालिका अध्यक्ष संतकुमार जैन ने गरीब परिवारों को अपनी ओर से निशुल्क लक्ष्मीजी का पाना वितरित कर सार्थक दीपाली मनाई। पालिका अध्यक्ष ने मोची बस्ती के गरीब परिवार के सदस्यों व बच्चों को अपनी ओर से लक्ष्मी जी का पाना, दीपक, टॉफी तथा कपडे, थैले, मास्क वितरित किए।जिन्हें पाते ही बस्ती के लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष जैन ने कहा कि वर्षों से किसी ने मोची बस्ती की सुध नहीं ली थी, लेकिन हमने आज मोची बस्ती में प्रधान मंत्री आवास योजना से पक्के मकान बनवा दिए। वहीं सडकें, नालियां, बिजली, साफ सफाई की सुविधा प्रदान कर देने से बस्ती की सूरत ही बदल गई है। उन्होंने सभी मोची बस्ती के लोगों को दीपावली की शुभ कामनाएं भी दी। इस अवसर पर दैनिक भास्कर डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र प्रसाद विजयवर्गीय, आशीष विजयवर्गीय, साहित्य मंच के शिवराज कुर्मी, दिनेश जैन, आरुषि विजयवर्गीय सहित बस्ती के बच्चें व माता-बहनें उपस्थित रहे।सजाए अपने मकानबनेठा| दीपोत्सव पर्व आने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रंग बिरंगे मांडणों की कला से कच्चे घरों को सजाने एवं संवारने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपोत्सव के उत्साह से दीपावली पर लक्ष्मी आगमन के लिए घरों के आंगन सजाए जा रहे हैं वही गांवों में कच्चे घरों की सार संभाल करने में महिलाएं तन मन धन से जुटी हुई है। भारतीय संस्कृति के इस आधुनिकता में काफी सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं। इस आधुनिकता के युग में भी रंग बिरंगे मांडणों की कला अपने आप को आकर्षित होने से नहीं रोक पाती हैं।दीपोत्सव व बाल दिवस मनाया निवाई| ग्राम पंचायत डांगरथल के गांव चिकाना के नंद घर पर दीपावली उत्सव एवं बाल दिवस मनाया गया। जिसमें शाला पूर्व शिक्षा के बच्चे एवं नंद घर से लाभ लेने वाली किशोरी बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भामाशाह हेमेन्द्र दाधीच दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में संदेश देकर बालिकाओं को जागरूक किया व भामाशाह द्वारा बालको को गर्म पानी की बोतलें वितरण की गई।1008 दीपों से होगी महाआरती नासिरदा| कस्बे स्थित भगवान लक्ष्मी नाथ मंदिर पर धनतेरस के उपलक्ष में शुक्रवार को 1008 दीप से महाआरती की जाएगी। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष रतन सोडाणी ने बताया कि धनतेरस के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति भगवान लक्ष्मी नाथ मंदिर में संध्याकालीन 1008 दीपक महाआरती की जाएगी। साथ ही इस दौरान भक्त जनों की उपस्थिति में हरि कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।देवली| राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में शुक्रवार को भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा इस दौरान पूजन का कार्यक्रम होगा। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पी एल जांगिड़ ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस के अवसर पर भगवान भगवान श्री धन्वंतरि की विशेष पूजा अर्चना शुक्रवार को प्रातः 9:25 बजे स्थानीय आयुर्वेद औषधालय सिटी डिस्पेंसरी में की जाएगी। विभागीय निर्देशानुसार पांचवां आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद थीम पर धन्वंतरी जयंती समारोह 2020 को आयोजित किया जाएगा। जिसमें कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाने की आवश्यकता के साथ व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय की जानकारी कराई जाएगी।उनियारा| दीपोत्सव पर्व के पास में आने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रंग बिरंगे मांडणों की कला से कच्चे घरों को सजाने व संवारने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपोत्सव के उत्साह से दीपावली पर लक्ष्मी आगमन के लिए घरों के आंगन सजाए जा रहे हैं। गांवों में कच्चे घरों की सार संभाल करने में महिलाएं तन मन से जुटी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं गोबर, मिट्टी व गेरु से लीप कर घरों की सार संभाल की जाती हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें