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दुष्कर्म का केस:विवाहिता ने दूनी के युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया

टोंक2 दिन पहले
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मेहंदवास थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई विवाहिता को मंगलवार को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। उसने दूनी निवासी एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मेहंदवास थाना प्रभारी राधाकिशन ने बताया कि गत दिनों विवाहिता के पति ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, इस बीच विवाहिता को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। उसने दूनी निवासी धर्मसिंह उर्फ दिनेश के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है।

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