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एडीएम का किया स्वागत:सेवानिवृति पर मीणा समाज ने एडीएम का किया स्वागत

टोंक7 घंटे पहले
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मीणा समाज की ओर से वरिष्ठ आरएएस अधिकारी सुखराम खोखर की सेवानिवृति पर उनका स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामनाए की हैं। टोंक ब्लाॅक अध्यक्ष तुलसीराम मीणा ने बताया कि टोंक एडीएम पद पर वरीष्ठ आरएएस अधिकारी ने सुखराम खोखर ने कोरोना काल में जनहित में सराहनीय काम किया। मीणा समाज के लोगों ने खोखर का माला, साफा बंधवाकर, शॉल व श्रीफल और स्मृति चिंह भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी का भी अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पूर्व डीआर कैलाशी मीणा, पूर्व वार्डपंच कन्हैयालाल मीणा, पूर्व वार्डपंच रामराज मीणा, व्याख्याता हेमराज मीणा, अभिमन्यू सिंह मीणा, हरेन्द्र मीणा, सियाराम मीणा, राकेश मीणा, मेघराज मीणा आदि मौजूद रहे।

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