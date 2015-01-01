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पंचायती राज चुनाव:जिले में पालिका चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं

टोंक2 घंटे पहले
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  • 11 जिलों पालिकाओं का चुनाव कार्यक्रम घोषित

राज्य के 11 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हालांकि अगस्त माह में टोंक जिले की निवाई, देवली एवं उनियारा नगर पालिकाओं का भी कार्यकाल समाप्त हो गया था। वहां भी नगर पालिकाओं के चुनाव होना है। जिनके वार्डों की लाटरी निकाली जा चुकी है। लेकिन जिले में पंचायती राज के चुनाव होने के कारण नगर पालिका के चुनाव भी नवंबर-दिसंबर में कराया जाना संभव नहीं हो पाने के कारण टोंक जिले की नगर पालिकाओं के लिए कार्यक्रम घोषित नहीं हो सका है। राज्य में 21 जिलों में पंचायती राज चुनाव होने के कारण वहां नगर पालिका चुनाव बाद में होंगे। इसमें टोंक जिला भी शामिल है। लेकिन नगर पालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ये संकेत मिल रहे हैं कि जिले में 11 दिसंबर बाद नगर पालिका चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो सकता है। दिसंबर-जनवरी में चुनाव होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है।

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