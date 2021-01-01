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पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ:नौनिहालों ने गटकी दो बूंद जिंदगी की, जिला प्रमुख सरोज बंसल और कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शुरू किया पल्स पोलियो अभियान

टोंक3 घंटे पहले
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जिले में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ रविवार को पांच साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के साथ हुआ। रविवार को जिलाप्रमुख सरोज बंसल और कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिला मुख्यालय पर जनाना अस्पताल में नवजात बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इसका विधिवत शुभारंभ किया। जिलाप्रमुख बंसल ने जिले के लोगों को अपने हाल ही जन्मे शिशुओं सहित पांच साल तक के बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाने की अपील करते हुए कहा कि पोलियो महामारी से अपने बच्चों को बचाने के लिए जागरुक रहे। साथ ही जिलाप्रमुख ने कोरोना वैक्सिन को लेकर फैली भ्रांतियाें पर ध्यान नही देने की बात कही। इस मौके पर भाजपा नेता नरेश बंसल, सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार यादव, पीएमओं डॉ. नविंद्र पाठक, डॉ. सत्यनारायण चौधरी सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। सीएमएचओं यादव ने बताया कि जिले में पोलियो टीकाकरण महाअभियान के तहत 2 लाख 29 हजार 26 नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिलेे में कुल 1377 बूथ बनाने के साथ ही 11 मोबाइल टीम, 27 ट्राजिंट टीम, 199 सुपरवाईजर, 1772 हाउस टू हाउस टीम बनाई गई थी। सीएमएचओं ने बताया कि 3 हजार 743 मैनपावर के माध्यम से 2 लाख 29 हजार 26 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाने की कार्य योजना तैयार की गई। इसके जिला अस्पताल सहित विभिन्न अस्पताल व चिकित्सा केंद्रों के अलावा आंगनबाडी केंद्रो के अलावा ट्रांजिस्ट टीम के माध्यम बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिकस्थलों पर या सफर करने वाले पांच साल तक के बच्चों को पोलियाेदो बूंद जिंदगी के रुप में पोलिया ड्रॉप पिलाई गई। इसके बाद शेष रहेबच्चों को घर-घर जाकर पोलिया ड्रॉप पिलाई जाएगी।

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