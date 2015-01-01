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कोविड-19 पोस्टर के प्रति किया जगरूक:नेहरू युवा मंडलों का गठन, अभियान के तहत कोविड-19 पोस्टर के प्रति किया जगरूक

टोंक24 मिनट पहले
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दूनी नेहरू युवा केन्द्र की ओर से युवा मंडल विकास अभियान के तहत गुरुवार को तहसील क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मंडल का गठन किया गया। देवली एनवाईवी दीपक मीणा, जितेंद्र ने बताया कि यूथ मंडल बालागड़, सतवाड़ा, बालुन्दा, बड़ोली, खरोई, टोकरावास, रावता, भानोली गांवों में यूथ मंडलों का गठन किया गया है। साथ ही साथ ही पुराने युवा मण्डलों का नवीनीकरण किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दीपक मीणा ने इन युवा मण्डलों को नेहरू युवा केन्द्र की वार्षिक कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। पोस्टर के माध्यम से कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

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