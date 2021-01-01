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पार्श्वनाथ की शांतिधारा:निवाई : श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में शांति मंडल विधान में भगवान पार्श्वनाथ की शांतिधारा

टोंक4 घंटे पहले
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निवाई श्री दिगम्बर जैन बडा़ मन्दिर में बुधवार को शान्तिमण्डल विधान का आयोजन किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौंला ने बताया कि भगवान पाश्र्वनाथ की शांतिधारा करने का सौभाग्य सोधर्म इन्द्र प्रेमचंद सोगानी अरविंद जैन एवं आशीष सोगानी को मिला। शान्तिमण्डल विधान की शुरुआत भगवान पाश्र्वनाथ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विधान मे पं. सुरेश के.शास्त्री के निर्देशन मे विधिवत मन्त्रोच्चारण के साथ सभी इन्द्र-इन्द्राणियों ने मण्डल पर 130 श्रीफल अघ्र्य समर्पित किए। विधान में संगीतकार सोभागमल सोगानी, विमल जौंला, ज्ञानचंद व विमल सोगानी ने मधुर भजनों के साथ पूजा अर्चना करवाई। जौंला ने बताया कि विधान मे नव देवता पूजा, पाश्र्वनाथ पूजा के साथ शान्तिमण्डल विधान की पूजा अर्चना की। इस दौरान विधान की पूर्णाहुति पर मुन्नी देवी सोगानी, अलका जैन, सन्जू जौंला, मैना जैन, रुबल जैन, उर्मिला सोगानी द्वारा अनेक महिलाओं के साथ मंगल कलश को स्थापित किया।देवनारायण सप्तमी उद्यापन पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रामोर| कूकड़ गांव में गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण सप्तमी दाे दिवसीय उद्यापन महाेत्सव में बुधवार को बैण्ड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान भगवान देवनारायण के जयकारों के साथ गुर्जर समाज के युवाओं सहित प्रबुद्धजन चल रहे थे। कलश यात्रा गांव के तालाब की पाल पर स्थित पनघट से रवाना होकर गांव के मुख्य मोहल्लांे से होते हुए देवनारायण मंिदर पहुंची। इस दौरान महिलाएं नाचती एवं मंगलगीत गाती नजर आई। कलश यात्रा मंे 51 महिलाएं कलश लेकर चल रही थीं। इस अवसर पर गुर्जर समाज कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद ब्लॉक टोडारायसिंह अध्यक्ष गिरिराज खाटरा, वार्ड पंच रतनलाल गुर्जर, लक्ष्मणलाल गुर्जर, रतनलाल गुर्जर, हनुमान सहाय गुर्जर, गणेश लाल खाटरा, हरिनारायण खाटरा सहित काफी संख्या में महिलाएं व पुरूष शामिल हुए।कालीहर्डिया में श्रीमद्भागवतकथा शुरू, कलश यात्रा िनकालीटोंक| कालीहर्डिया गांव (लांबाहरिसिंह) में बुधवार से श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। इस मौके पर महिलाओं की कलश यात्रा निकाली गई। पंडित मुकेश कुमार दाधीच ने विधि विधान के साथ कलशों की पूजा कर कलश यात्रा को रवाना किया। महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थीं।कलश यात्रा का जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा वापस कथा स्थल पहुंची। यहां गायत्री विद्यापीठ (गुजरात) से आई कथावाचक साध्वी सुभद्रा ने कथा का वाचन किया। इस मौके पर कथावाचक समिति अध्यक्ष रामनारायण डूडीया, उपाध्यक्ष गोपाल मांलोदिया, सचिव व जीएसएस अध्यक्ष नारायण चौधरी, कोषाध्यक्ष रंगलाल जाट, गोवर्धन जाट, कालू माली सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।नन्द के घर आनन्द भयौजय कन्हैयालाल की...पचेवर| क्षेत्र के सेलसागर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के अवसर पर बुधवार को कथा वाचक पंडि़त चन्द्रधर दाधीच ने श्रीकृष्ण जन्म कथा का वृतांत सुनाया गया। श्रीकृष्ण के जन्म की कथा सुनकर श्रद्वालु भाव विभौर होकर नृत्य करने लगे तथा एक दूसरे को भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की बधाई देने लगे। पंडि़त दाधीच ने बताया कि जब-जब धरा पर पाप बढ़ता है तब-तब भगवान अपने भक्तों के कष्टों का हरण करने व पापियों का संहार करने के लिए अवतरित होते है। भगवान श्रीकृष्ण भी कंस के अत्याचारों सेव्यथित भक्तो के कष्ट दूर करने के लिए प्रकट हुए तथा पापियों का संहार किया। कथा के समापन पर महाआरती का आयोजन किया गया तथा उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरितकिया गया।

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