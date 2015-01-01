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हत्या का खुलासा नहीं:वृद्धा की हत्या का खुलासा नहीं, ज्ञापन दिया

टोंक3 घंटे पहले
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मां श्रीयादे प्रजापति जिला शिक्षा विकास समिति पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नागौर में वृद्धा की हत्या का खुलासा करवाने की मांग की हैं। अध्यक्ष बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि 22 जून को मेड़तासिटी में 75 वर्षीय छोटीदेवी कुम्हार की अज्ञात लोगों ने हत्या कर सुनसान खंडहर में डाल दिया था और गहने चोरी कर फरार हो गए। वारदात को चार महीने से अधिक समय होने के बावजूद नागौर पुलिस मामले का खुलासा नही कर पाई हैं। इससे समाज में आक्रोश बढ़ रहा हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मामले का संज्ञान लेकर वारदात का खुलासा कर लुटेरों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इस दौरान श्यामलाल, संजय, द्वारका, प्रेमलाल, मदनलाल, रामलाल आदि मौजूद रहे।

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