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जिला परिषद के लिए कोई नामांकन नहीं:जिला परिषद के लिए कोई नामांकन नहीं, पंचायत सदस्य के लिए आए 22 फॉर्म

टोंक2 घंटे पहले
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पंचायत चुनाव के लिए जहां अभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची तक जारी नहीं की है। वहीं जिला परिषद में अब तक नामांकन भरे जाने के चार दिन में एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो सका है। पंचायत आम चुनाव के तहत शनिवार को नामांकन भरने के चौथे दिन जिला परिषद सदस्य के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन फार्म नहीं भरा है। टोंक पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 उम्मीदवार ने 3 नामांकन फार्म प्रस्तुत किए। पीपलू में एक उम्मीदवार ने 2 नामांकन, निवाई में तीन उम्मीदवार ने 3 नामांकन, मालपुरा में सात उम्मीदवार ने 8 नामांकन, टोडारायसिंह में एक उम्मीदवार ने एक नामांकन, उनियारा में 2 उम्मीदवार ने 3 नामांकन एवं देवली में 2 उम्मीदवार ने 2 नामांकन फार्म प्रस्तुत हुए हैं। इस तरह पंचायत समिति सदस्य के लिए शनिवार को कुल 18 उम्मीदवारों ने 22 नामांकन फार्म प्रस्तुत किए हैं। गौरतलब है कि जिले में 9 व 10 को भी नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। लेकिन अभी पंचायत राज के इस चुनाव को लेकर अधिक उत्साह नजर नहीं आ रहा है। वहीं राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार तक तय नहीं कर पा रहे हैं।

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