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पंचायती राज चुनाव:दूसरे दिन भी कोई नामांकन नहीं

टोंक17 मिनट पहले
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  • नामांकन केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पूरे इंतजाम

जिले में पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे दिन गुरुवार को भी एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ।रिर्टनिंग अधिकारी के कार्यालय से कई लोग नामांकन भरने के लिए आावेदन लेकर गए। मगर आवेदन किसी भी उम्मदीवार ने प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी नहीं की है। दोनों ही प्रमुख दलों की ओर से आवेदन लेकर उम्मदीवारों के चयन के लिए मंथन किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय के बाहर चिकित्सा विभाग के कार्मिक नियुक्त किए हैं, जो थर्मल स्क्रेनिंग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के आसपास बेरिकेट्स लगाकर भीड़ रोकने की तैयारी की। नामांकन स्थल पर सेनेटाइज एवं कोरोना संक्रमण रोके जाने के तहत टीम तैनात की गई। इस बार नामांकन के दौरान चुनावी आचार संहिता ही नहीं, बल्कि कोरोना की गाइड लाइन का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। जिसके लिए काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला परिषद की 25 एवं 7 पंचायत समितियों की 135 सीटों पर चुनाव चार चरणों में आयोजित होंगे। जिले में 9 नवंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि रहेगी। नामांकनों की जांच जांच 10 नंवबर को होगी। 11 नवंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर व 5 दिसंबर को मतदान होंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं 10 दिसंबर को प्रमुख व प्रधान चुनाव और 11 दिसंबर को उप प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव होगा।

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