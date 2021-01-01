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चंद्र दर्शन कर खोला व्रत:संकट चतुर्थी पर महिलाओं ने सुनी कहानी, चंद्र दर्शन कर खोला व्रत

टोंक3 घंटे पहले
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माघ की संकट चतुर्थी (तिल चौथ) रविवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर महिलाओं ने चौथ माता का उपवास रख कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। कई महिलाएं चौथ का बरवाड़ा, इंद्रगढ माताजी, टोडारायसिंह चौथ माता मंदिर सहित जिले की अन्य चौथ मंदिरों को दर्शनों के लिए गईं। जिले के कई श्रद्धालु चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के पदयात्रा के रूप में भी दर्शनों को गए। माता के दर्शन कर कथा-कहानी सुनीं। बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। रात को चंद्रदर्शन कर अर्ध्य दे उपवास खोला।चौथ माता के दर्शनों को उमड़ा श्रद्धा का सैलाब टोडारायसिंह | क्षेत्र में रविवार को तिल चौथ पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र व घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखा। कटला बाजार स्थित चौथमाता मंदिर में हजारों महिलाओं ने माता के दर्शन किए। महिलाओं ने तिल कुट्‌टे का भाेग लगा कर कहानी सूनी। रात को चंद्रदेव के अर्ध्य चढ़ा कर उपवास खोला। सुबह से चौथमाता के मंदिर में दर्शन के लिए महिलाओं का तांता लगा रहा। जोकि देर रात तक जारी रहा। बाजार में महिलाओं की भीड से ठसा ठस भरा रहा। महिलाएं तिल चौथ का व्रत घर की सुख समृद्धि व अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। कस्बे के अलावा ग्राम सांडल, बासेड़ा, गणेती, गोपालपुरा, बावड़ी, लांबाकला, हमीरपुर, भासू, थडोली, बरवास, कंवरावास, बनेडिया चारनान, बोटूंदा, बस्सी, काकलवाड़, बासेड़ा, मोर, कूकड, लक्ष्मीपुरा, भांवता, उनियाराखुर्द, रामपुरा, मेहरू, मांदोलाई, रामपुरा, सेतीवास, गोलेड़ा आदि गांवों की हजारों महिलाओं ने चौथ माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी।सजाई चौथ माता की झांकी, रखा उपवासबनेठा | उपतहसील मुख्यालय पर रविवार को संकट चतुर्थी के अवसर पर टोंक मार्ग स्थित चौथ गणेश मन्दिर मे चौथ माता की आकर्षक झांकी सजाकर विशेष पूजा-अर्चना की गई। संकट चतुर्थी के अवसर पर मंदिर मे दिनभर श्रदालुओं की भीड़ लगी रही। कई श्रदालुओं ने पैदल चौथ का बरवाडा जाकर चौथमाता के दर्शन किये तथा परिवार मे सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई महिलाओ ने उपवास रखा तथा रात्री को चन्द्रोदय के पश्चात अर्ध देकर उपवास खोला। बनेठा स्थित चौथ माता मन्दिर में भी चतुर्थी के अवसर पर झांकी सजाकर विशेष पूजा अर्चना की गई।

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