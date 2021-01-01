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सड़क मार्ग की ली सुध:पंचायत प्रशासन ने नगर से किशनगढ़ जाने वाले सड़क मार्ग की ली सुध

टोंक3 घंटे पहले
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पचेवर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगर से किशनगढ़ जाने वाले सडक़ मार्ग पर फैली गंदगी व कीचड़ को हटाकर आमजन को राहत पहुंचाई। ग्राम पंचायत प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही से निजात दिलाने के लिए मरम्मत कार्य कराकर आमजन को राहत पहुंचाई। सरपंच किस्मत राजूसिंह ने बताया कि पचेवर से किशनगढ़ जाने वाला सडक़ मार्ग सार्वजनिक विभाग के अधीन आता है। इस मार्ग पर खारोल मोहल्ले, भतीरों के मौहल्ले सहित करीब दो किलोमीटर तक गंदगी व कीचड़ फैला हुआ था। विभाग द्वारा सडक़ निर्माण के साथ नाली निर्माण नही करने से गंदा पानी व कीचड़ सडक़ पर फैला रहता था। इस संदर्भ में कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत कराने पर भी ध्यान नही दिया गया। कीचड़, गंदगी व गड्ड़ो के कारण इस र्मा से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इतना ही नही इस मार्ग से यात्रा करने वाले दुपहिया वाहन चालक तो कई बार वाहन सहित गिर कर घायल भी हो चुके थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता से आहत लोगों को राहत दिलाने के लिए पंचायत प्रशासन ने पंचायत कोरम में प्रस्ताव लेकर इस मार्ग पर निजी आय से मरम्मत का कार्य कराया। इस मार्ग की मरम्मत होने से लोगों को अब राहत मिल रही है। सरपंच सिंह द्वारा कराए गए इस कार्य की हर व्यक्ति सराहना कर रहा है।

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