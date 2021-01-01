पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वादाखिलाफी के विरोध में पैदल मार्च:पंचायत सहायकों ने वादाखिलाफी के विरोध में पैदल मार्च निकाला, 8 को करेंगे जयपुर कूच

टोंक4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के पदाधिकारियों के साथ जिलेभर से आए पंचायत सहायकों ने बुधवार को पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर विरोध-प्रदर्शन के बाद संघठन पदाधिकारियों मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर पंचायत सहायकों (विद्यार्थी मित्र) का सीधे समायोजन कर नियमितीकरण की मांग की हैं। जिलाध्यक्ष अनिल मिश्रा और जिला महासचिव सौभागमल गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा किया था। लेकिन सरकार को दो साल से अधिक समय होने के बावजूद सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नही किया हैं। उन्होंने बताया कि 2007 से महज छह हजार के अल्प मानदेय पर भी शिक्षा और पंचायतराज विभाग की ओर से दिए जाने वाले काम को पूरी निष्ठा के साथ करने के बावजूद उनकी मांगों को नजर अंदाज किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि आठ फरवरी को प्रदेश के सभी 27 हजार ग्राम पंचायत सहायक सामूहिक अवकाश लेकर दौसा कलेक्ट्रेट से विधानसभा जयपुर तक दांडी मार्च के रूप मंे पैदल कूच करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser