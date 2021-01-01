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रबी कृषक गोष्ठी:आत्मा योजना के तहत पंस स्तरीय रबी कृषक गोष्ठी

टोंक5 घंटे पहले
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कार्यालय उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा टोंक में आत्मा योजनांतर्गत पंचायत समिति स्तरीय रबी कृषक गोष्ठी का आयोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक की अध्यक्षता में किया गया। जिसमे पंचायत समिति टोंक क्षेत्र के 100 कृषकों ने भाग लिया। बैठक में कृषकों काे रबी की फसलों की उन्नत कृषि विधियों एवं कृषि कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत कुमार ने किसानों से कृषि विशेषज्ञों की उन्नत तकनीकी जानकारी को खेतों में अपना कर कृषि में आय बढाने पर जोर दिया एवं पंचायती राज विभाग की व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की जानकारी देकर पात्र व्यक्तियों को लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। परियोजना निदेशक आत्मा के उपनिदेशक कृषि एवं पदेन प्रकाश चन्द्र बुनकर ने आत्मा योजना की संचालित गतिविधियों एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी।

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