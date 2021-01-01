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क्रिकेट प्रतियोगिता:खेलों से शारीरिक विकास व रोजगार के अवसर

टोंक7 घंटे पहले
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भगतसिंह स्टेडियम में रविवार से श्रीराम चौधरी समृति तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। अतिथि ने गेंद के शॉट मारकर प्रतियोगिता की शुरूआत की। विशाल क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में शुरु हुई प्रतियोगिता में 18 टीमें भाग ले रही हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में अतिथि पुण्यप्रताप करण ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाए मुहैया करवाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। जिससे खेल प्रतिभाओं में निखार आ सके। उद्घाटन मैच में बालाजी क्रिकेट क्लब शुक्लपुरा ने श्री बद्री विशाल क्रिकेट क्लब नटवाड़ा पर जीत हासिल की। इस अवसर परपूर्व सरपंच पिन्टू बैरवा, मंजूल पठान, गुर्जर समाज सुधार समिति के अध्यक्ष कैलाश बोकण, शक्ति केन्द्र प्रभारी रामदेव प्रजापत, हेमराज बोंकण, पूर्व वार्ड पंच देवनारायण धाबाई, ज्ञानप्रकाश बोंकण, मुकेश शर्मा, नारायण सनाढ्य आदि मौजूद रहे।

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