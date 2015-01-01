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महिलाओं को किया जागरूक:पुलिसकर्मियों ने अन्नपूर्णा डूंगरी व बाड़ाजेरे किला गांव में महिलाओं को किया जागरूक

टोंक3 घंटे पहले
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  • ऑपरेशन आवाज के तहत अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया

सदर थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा डूंगरी व बाड़ाजेरेकिला गांव में अभियान आवाज के तहत महिलाओं को उनके अधिकार बताते हुए उन्हें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया गया। सदर थाना प्रभारी दशरथसिंह ने बताया कि एसपी ओमप्रकाश व एएसपी विपिन शर्मा के निर्देशानुसार व डीएसपी चन्द्रसिंह रावत के निर्देशन में ऑपरेशन आवाज के तहत जानकारी दी गई। इस दौरान थाना के हैड कांस्टेबल सीताराम, राजाराम आदि ने महिलाओं को उनके अधिकार व जागरूक रहने को लेकर प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों ने महिला अत्याचार को लेकर महिलाओं को जागरूक करने के साथ महिलाओं पर होने वाले अपराधों में कमी लाने को लेकर सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग महिलाओं का सम्मान करें इसको लेकर भी लोगो को जागरूक किया गया। इस मौके पर सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र व ग्रामरक्षक आदि मौजूद रहे।शिवाजी कालोनी में 51 पौधे लगाएनिवाई| युवा साथी संगठन के तत्वावधान में गुरुवार को शिवाजी कालोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा साथी संगठन टोंक ईकाई की संयोजक रिया सिंह ने बरगद का पौधा लगाकर किया। संगठन के युवा साथियों ने शिवाजी कॉलोनी में 51 पौधे लगाए। संयोजक रियासिंह ने बताया कि युवा साथी संगठन पर्यावरण सुधार के लिए जगह-जगह पौधे लगा रहा है। आगामी दिनों में किए जाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी दी।

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