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पॉवर ट्रांसफार्मर लगाया:मेहंदवास व देवली भांची के जीएसएस पर पॉवर ट्रांसफार्मर लगाया, वोल्टेज में सुधार होने के साथ ट्रिपिंग से मिलेगी निजात

टोंक2 घंटे पहले
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जिले के उपभोक्ताओं को बिजली डिस्कॉम की ओर से गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की कवायद जारी है। इसके तहत मेहंदवास व देवली भांची के बिजली सब स्टेशनों पर हाई पॉवर के ट्रांसफार्मर लगाए गए है। बिजली डिस्कॉम के एसई जेके मिश्रा का कहना है कि पॉवर ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली के वोल्टेज में सुधार होगा वहीं ट्रिपिंग से भी निजात मिलेगी। गौरतलब है कि कई बार उपभोक्ताओं की यह शिकायत रहती थी कि उन्हें उपलब्ध हो रही बिजली पूरे वोल्टेज के साथ नहीं मिल रही। इसके साथ ही बिजली की आंख मिचोली जारी रहने की शिकायत सामने आती थी।

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