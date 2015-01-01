पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जानी जनसमस्याएं:प्रधान ने डूब क्षेत्र की जानी जनसमस्याएं

टोंक24 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • पेयजल समस्या समाधान का दिया आश्वासन

दूनी देवली पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान गणेशराम जाट ने गुरुवार को देवली पंचायत समिति की डूब क्षेत्र की डाबरकला, मालेडा, थांवला, नासिरदा, हिसामपुर, रतनपुरा, बीजवाड़ ग्राम पंचायतों और गांव, ढाणियों का जनसंपर्क किया। जगह-जगह फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। प्रधान ने ग्रामीणों से रूबरू होकर जन समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों को विकास कार्यों का भरोसा दिलाया।ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित प्रधान को बताया कि करीब एक दर्जन गांव की मुख्य पेयजल योजना डाबर-बडला-बिजवाड़ का काम शुरू नहीं हुआ। जिससे डूब क्षेत्र के गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। लोगों को हैंडपंपों के सहारे प्यास बुझानी पड़ रही है। इस पर प्रधान जाट ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इस समस्या को लेकर विधायक, जलदाय मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर शीघ्र ही पेयजल योजना को शुरू करांएगे। जिसके बाद प्रधान ने करीब दस सालों से बंद पड़ी डाबर-बडला-बधेरा की पेयजल योजना के पंप हाउस का निरीक्षण किया। पूर्व जिला प्रमुख कल्ली देवी मीणा, नवनिर्वाचित उप प्रधान महादेव मीणा, प्रेम लाल गुर्जर, रामसिंह, प्रेमलाल बैरवा, भंवरी देवी शर्मा, डाबरकला सरपंच शंकरलाल, मालेडा सरपंच बिमला देवी जाट, पोलूराम जाट, थांवला सरपंच मंजू देवी, बीजवाड़ सरपंच भंवरलाल कुमावत, हिसामपुर सरपंच राजेंद्र धाकड़, नासिरदा सरपंच किरण देवी, क्रय-विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष मोतीलाल मेहरा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पदम अजमेरा, सरपंच रामअवतार बलाई, किशन लाल जाट, युवा कांग्रेसी नेता नरेंद्र मेहरा, क्रय विक्रय सहकारी समिति के पूर्व निदेशक जगदीश छापा, रतनपुरा सरपंच प्रश्न देवी धाकड़ आदि मौजूद रहे।64.51 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शीघ्र होगा शिलान्यास: देवली पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान गणेशराम जाट प्रधान बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव दूनी पहुंचे। नागरिक अभिनंदन समारोह में उनका क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रधान गणेश राम जाट ने बताया कि विधायक हरीश मीणा के 2 सालों से चल रहे अथक प्रयास से क्षेत्र की 60 साल पुरानी सड़क सुदृढ़ीकरण की मांग अब पूरी होने को हो। केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत दूनी, घाड़, नगरफोर्ट, पलाई और नगरफोर्ट से टोंक तक बनने वाली सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए 64.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया इसी महिने में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद शीघ्र ही सड़क निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें