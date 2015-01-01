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निर्वाण महोत्सव:निर्वाण महोत्सव पर निर्वाण लड्डू बनाने की तैयारियां शुरू

टोंक2 घंटे पहले
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निवाई आर्यिका श्रुतमति व सुबोध मति माताजी के सानिध्य में नसियां जैन मंदिर सहित सभी दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। जिसकी तैयारियों को लेकर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर के समीप अग्रवाल सेवा सदन में शोध के लड्डू बनाए जा रहे हैं। जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौंला ने बताया कि बडा़ मंदिर एवं नसियां जैन मंदिर सहित निवाई के सभी दिगंबर जैन मंदिरों मे भगवान के समवशरण की रचना एवं पूजा अर्चना करके सोशल डिस्टेंशन की पालना के साथ निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। जौंला ने बताया कि आर्यिका श्रुतमति व सुबोध मति माताजी के सानिध्य में दिव्य ध्वनि एवं गाजेबाजे के साथ निर्वाण काण्ड बोलकर श्रद्धालुओं द्वारा अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा।इस अवसर पर जगह जगह रंगोली प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला मण्डल की नीरा जैन व शशी सोगानी ने बताया कि इस उपलक्ष्य पर महिला मण्डल द्वारा निर्वाण महोत्सव पर आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी।निर्वाण महोत्सव 15 को मनाया जाएगादेवली| यहां शहर में दिगंबर जैन अग्रवाल समाज द्वारा 15 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के प्रवक्ता चांदमल जैन ने बताया कि सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर निर्माण महोत्सव 15 नवंबर रविवार को प्रातः 6:30 बजे सभी मंदिरों में मनाया जाएगा। इस दौरान एक साथ भगवान महावीर महोत्सव पर लड्डू चढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी महानुभाव अपने नजदीकी जिनालयों में निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा स्वयं को करनी होगी। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस दौरान श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, महावीर मंदिर, श्रीशांतिनाथ मंदिर, श्री पारसनाथ मंदिर व श्री आदिनाथ मंदिर जी में निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा।

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