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कार्रवाई की मांग:दहेज प्रताड़ना का केस वापस लेने का दबाव, एसपी से कार्रवाई की मांग

टोंक5 घंटे पहले
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दहेज उत्पीड़न मामले में कार्रवाई नही होने और ससुराल वालो की और से केस वापसी दवाब बनाने का आरोप लगाते हुए महिला ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की हैं। दरअसल उनियारा थानांतर्गत गोठड़ा गांव निवासी हाल निवास बमोर गेट की रहने वाली हेमलता चौधरी ने मंगलवार को एसपी ओमप्रकाश को ज्ञापन देकर बताया कि महिला थाने मे दर्ज मुकदमा वापिस लेने के लिए पति, जेठ, सास-ससुर उसपर दबाव बनाने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर बम्बोर दरवाजा के पास किराए का कमरा लेकर रह रही हैं।

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