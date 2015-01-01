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नाराजगी:निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद करने की दी चेतावनी, ज्ञापन दिया

टोंक4 घंटे पहले
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  • शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश को स्कूलों में फीस की अघोषित रोक बताया

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में फीस को लेकर निकाले नए आदेश के विरोध में स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा हैं। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में संचालकों ने फीस पर अघोषित रोक हटाने व कोचिंग सेंटर पर कोविड़-19 गाइडलाइन की पालना करवाए जाने सहित 10 सूत्रीय मांग करते हुए स्कूल संचालकों ने अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बन्द करने की चेतावनी दी हैं। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे एक 10 सूत्रीय मांगपत्र में जिला स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश महामंत्री गोवर्धन हिरोनी ने बताया कि कोविड महामारी के फिजीकली बंद निजी स्कूलों की ओर ऑनलाइन शिक्षा देने के बाद भी 28 अक्टूबर को निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से विसंगतिपूर्ण आदेश जारी कर स्कूलों की आय के एक मात्र स्त्रोत फीस पर अनुमति के बजाय अघोषित रोक सी लगा दी हैं। ज्ञापन के जरिए अभिभावकों को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा पारित 70 प्रतिशत फीस के आदेश के अनुसार फीस जमा कराने के निर्देश देने, लघु एवं मध्यम स्तर स्कूलों के लिए राहत पैकेज जारी करने, 10 नवम्बर से पहले आरटीई का समस्त व अग्रिम भुगतान देने सहित दस सूत्रीय मांगपत्र के निस्तारण की मांग की हैं। साथ ही जिले में कोचिंग संस्थान में बिना किसी रोकटोक संचालन होने पर निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने रोष व्यक्त करते हुए कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने की मांग करते हुए बताया कि शहर में बडी मात्रा में कोचिंग संस्थान व ट्यूशन सेंटर बिना एसओपी पालन के उक्त संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्होंने उक्त मांगों के निस्तारण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकारी उनकी मांगो के निस्तारण नही करती हैं उन्हें मजबूर होकर जिले के सभी निजी स्कूल बंद करने पडेंगे।

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