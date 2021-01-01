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गैर खातेदारी भूमि में परिवर्तित करने की मांग:गैर खातेदारी जमीन को खातेदारी भूमि के लिए प्रस्ताव लिए

टोंक5 घंटे पहले
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गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी भूमि में परिवर्तित करने के उद्देश्य से निवारिया, पोल्याडा, संथली ग्राम पंचायत का शिविर आयोजित किया गया। इसमें तीनों पंचायतों में गैर खातेदार से खातेदारी के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को विचार के रखा गया। देवली तहसीलदार सर्वेश्वर निबार्क की मौजूदगी में 14 किसानों के आवेदन लिए गए। बैठक में पोल्याडा सरपंच सरिता मीना, संथली सरपंच गीता देवी मीना, निवारिया सरपंच मुकेश मीणा आदि मौजूद थे।

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