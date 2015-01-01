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ज्ञापन:लोक परिवहन बस संचालकों पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप, ज्ञापन सौंपा

टोंक3 घंटे पहले
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पिछले दिनों कलेक्टर, एसपी समेत डीटीओ की अध्यक्षता में हुए समझौते की पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इन्टक ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रोडवेज इंटक अध्यक्ष अशफाक मोहम्मद, संरक्षक दिनेश चौरासिया, राधेश्याम मीणा, रशीद मोहम्मद, शिवजी लाल गुर्जर, उमर खान, मोहम्मद आदिल समेत अन्य रोडवेजकर्मियों ने ज्ञापन में बताया कि अधिकतर लोक परिवहन कर्मी रोडवेज बस स्टैंड परिसर के सामने बसों को खड़ी कर रहे है। मना करने पर रोडवेजकर्मियों के साथ मारपीट पर उतारू हो रहे है। इससे रोडवेजकर्मियों में नाराजगी है। ज्ञापन में बताया कि रोडवेजकर्मियों व लोक परिवहन बस संचालकों के बीच समझौता हुआ था कि लोक परिवहन बसों का ठहराव कहां होगा तथा कहां से गुजरेगी। इसके बावजूद लोक परिवहन के चालक व परिचालक समझौते का पालन नहीं कर रहे।

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