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  • PWD Sent 45 Crore Proposal For Botunda Pulia In Place Of Bisalpur, No Approval For Any Place Yet, How The Announcement Will Be Completed

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कैसे होगी राह आसान:पीडब्ल्यूडी ने बीसलपुर की जगह बोटूंदा पुलिया के लिए 45 करोड़ का भेजा प्रस्ताव, अभी तक किसी भी जगह की नहीं मिली मंजूरी, कैसे होगी घोषणा पूरी

टोंक23 मिनट पहले
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  • कांग्रेस के घोषणा-पत्र में बीसलपुर की पुलिया का दो साल से इंतजार, धरातल से हटकर कागजों में दौड़ रहे वादे

सुभाषचंद्र पाण्डे | टोडारायसिंह बीसलपुर बांध के पास बनास नदी में पुलिया बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल कर एक उम्मीद की किरण जगाई थी। इसके चलते हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग टोडारायसिंह ने बीसलपुर की जगह को सही नहीं बता कर टोडा-बोटूंदा-राजमहल मार्ग पर बनास नदी में पुलिया निर्माण के लिए 45 करोड़ के प्रस्ताव को भी अभी तक किसी भी जगह पर मंजूरी नहीं मिलने से आमजन में मायूसी है।टोडा से देवली मार्ग पर बीसलपुर में पुलिया बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर जनता से वादा किया था। सरकार बने दो साल पूरे हो रहे है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक पुलिया मंजूर नहीं की है। यहां के नागरिकों ने कई बार बीसलपुर में पुलिया की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक पुलिया नहीं बनाई। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बीसलपुर की जगह को पुलिया के लिए उपयुक्त नहीं बता कर इसकी जगह बोटूंदा-राजमहल के बीच बनास नदी में रपटे के पास पुलिया निर्माण हेतु मुख्य चीफ अभियंता जयपुर को 45 करोड़ रुपए का प्रोपोजल बना कर भिजवाया है, लेकिन इसकी भी अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाने से इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है।देवली मार्ग पर दोनों में से एक जगह भी पुलिया बनती है तो टोडारायसिंह के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बीसलपुर बांध के समीप से बनास नदी में होकर जा रहा कच्चा मार्ग बारिश में डूब जाता होता है। वहीं बोटूंदा-राजमहल के बीच बना रपटा भी बारिश में डेम के गेट खुलने पर अवरूद्ध हो जाता है। जिससे टोडारायसिंह से देवली मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इससे टोडा से देवली, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा व शाहपुरा जाने के लिए मार्ग बंद जाता है। खास बात यह है कि पुलिया के अभाव में वाया बीसलपुर एक साल से बंद हुई रोडवेज बसें अबतक वापस नही चलाई गई है। इससे यहां के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में टोडारायसिंह के लिए पुलिया बनना अत्यंत आवश्यक है। कस्बे से देवली जाने का यह मार्ग मात्र 35 किमी दूरी का है। लेकिन पुलिया के अभाव में परेशानी भरा है।कस्बे से काफी की संख्या में लोगों का देवली-कोटा आना जाना बना रहता है। खास कर उच्च शिक्षा के लिए टोडारायसिंह के छात्र-छात्राओं का कोटा व बूंदी आना जाना बना रहता है। अगर यह पुलिया बन जाती है तो टोडारायसिंह से देवली जाने के लिए यातायात को भी बढ़ावा मिलेगा। पुलिया के अभाव में ही देवली मार्ग पर निजी बसों का ही संचालन रहता है। वह भी बारिश में बंद हो जाता है। यहां के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रामप्रसाद साहू ने भी मुख्यमंत्री से बीसलपुर में पुलिया बनाने की मांग कर घोषणा पत्र की याद दिलाई थी और कहा था कि अगर बीसलपुर में पुलिया बन जाती है तो टोडारायसिंह के लिए यातायात की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी।मंजूरी नहीं मिलने से अटका काम^हमसे बीसलपुर की जगह बोटूंदा मार्ग पर पुलिया के लिए हेड ऑफिस से प्रपोजल मांगा था। इस पर हमने बीसलपुर की जगह बोटूंदा-राजमहल के बीच बनास नदी में पुलिया की मंजूरी के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रपोजल बना कर चीफ इंजीनियर जयपुर को भिजवाया हुआ है। लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बीसलपुर में पुलिया बनाने में अड़चन है।पिन्टू कुमार मीणा, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग टोडारायसिंह

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