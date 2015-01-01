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दीपोत्सव गीत लॉन्च:राजीव विजयवर्गीय व अक्षत जैन का दीपोत्सव गीत लॉन्च

टोंक5 घंटे पहले
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कोरोना के कारण जहां लोगों की चिंताएं बढ़ गई है तथा उनको उल्लास का मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में टोंक के युवा कलाकार अक्षत जैन ने प्रसिद्ध गायक राजीव विजयवर्गीय के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए दीपावली गीत की प्रस्तुति दी है। दीपों से सजे घर द्वार, दीपावली आई है, रोशनी घर-घर में छाई है... को अपनी आवाज में प्रस्तुत कर जहां अपनी कला को अभिव्यक्त किया है। वहीं अपनी कला के माध्यम से त्यौहार का उल्लास भरने की कोशिश की है। जो सोशल मीडिया पर प्रसारित होगा। इस गीत को लेकर युवा कलाकारों में जहां जिज्ञासा का संचार हुआ है। वहीं कला के क्षेत्र में आगे आने की प्रेरणा भी मिल रही है। गौरतलब है कि राजीव विजयवर्गीय एवं अक्षत जैन दोनों कलाकार टोंक जिले के ही है। वहीं इस गीत को लिखने वाले दिलीप सिंह सिसोदिया एमपी के है।

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