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ट्रैक्टर रैली:किसान आंदोलन के समर्थन में रालोपा कल निकालेगी ट्रैक्टर रैली

टोंक5 घंटे पहले
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से कृषि कानून वापिस लेने व किसान आंदोलन के समर्थन में 5 जनवरी को दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर परेड करने का निर्णय किया है। रालोपा के युवा नेता जीतराम ताखर ने बताया कि प्रदेश मे रालोपा के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर किसान आंदोलन के समर्थन मे रालोपा की ओर से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा के नेतृत्व मे ट्रैक्टर परेड रैली निकालकर कलेक्टर को तीनों काले कानून वापिस लेने के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। परेड दोपहर 12 बजे कृषि मंडी टोंक से रवाना होगी।

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