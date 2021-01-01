पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:डीलरों की बैठक में रामावतार श्योपरी अध्यक्ष मनोनीत

टोंक7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

तहसील क्षेत्र के ग्रामीण राशन डीलरों की बैठक रविवार को आयोजित हुई। बनास पुलिया स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में रामअवतार श्योपरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें महामंत्री भंवरलाल गुर्जर ताखोली, कोषाध्यक्ष हेमराज चौधरी डारडा हिन्द, उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह व सत्यप्रकाश चौधरी लांबा, मंत्री धर्मराज चौधरी देवली गोपाल व संरक्षक अर्जुनलाल खजूरिया व सत्यनारायण को मनोनीत किया गया है। बैठक में राशन डीलरों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए एकजुटता बनाए रखने पर बल दिया गया। तहसील अध्यक्ष बने रामअवतार ने सभी डीलरों की समस्याओं के निराकरण कराने का आश्वासन दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser