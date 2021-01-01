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अतिक्रमण हटाए:दहलोद गांव से हटाए कच्चे पक्के अतिक्रमण

टोंक5 घंटे पहले
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राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में बुधवार को तहसीलदार प्रांजल कंवर के नेतृत्व व पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में गांव दहलोद में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार प्रांजल कंवर ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गांव में स्थित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे। आदेशों की पालना में गांव में सरकारी भूमि व आम रास्तों पर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को राजस्व टीम ने हटवाया। उन्होंने बताया कि उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए 31 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट के आदेश की क्रियान्वयन के लिए तहसीलदार ने राजस्व टीम गठित की थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस के करीब 70 जवान तैनात रहने के साथ ही करेडा बुजुर्ग भू-अभिलेख निरीक्षक दिनेश पारीक, भू-अभिलेख निरीक्षक रामगोपाल जांगिड़, भू -अभिलेख निरीक्षक भरतलाल मीणा, हल्का पटवारी गिर्राज मीणा, बड़ागांव पटवारी मदन नोगिया सहित राजस्व व पुलिस के कर्मचारी सहित सैंकडों ग्रामीण मौजूद थे।

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