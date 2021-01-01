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अवैध रुप से प्लाटिंग:प्लाटिंग के नाम पर वसूली रकम, न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज

टोंक7 घंटे पहले
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बिना आवासीय योजना की स्वीकृति लिए अवैध रुप से प्लाटिंग कर लोगों को इनामी योजना का झांसा देकर प्लाट बेचना का मामला न्यायालय के आदेश दर्ज पर कोतवाली थाना पुलिस ने निरंजन जैन और माजिद खान के खिलाफ दर्ज करवाया है। पुरानी टोंक पंचकुईया निवासी परिवादी ओमप्रकाश पहाड़िया ने बताया कि निरंजन जैन और तालकटोरा निवासी माजिद खान ने आवासीय योजना बनाई। इसके जरिए कई ईनामी घोषणा कर किश्तों पर लोगों को प्लाट देने का झांसा देकर उससे एक लाख 80 हजार रुपए वसूल कर प्लाॅट भी नही दिया। उन्होने बताया कि आरोपियों ने सुभाष बाजार स्थित कार्यालय में बुलाकर एडवांस और मासिक किश्तों के आधार पर उसे नेशनल हाइवे के पास आवासीय योजना के जरिए प्लाट देने की बात कही। लेकिन टालमटोल करते हुए बाद में कहा गया कि राजापार्क आवासी योजना को केंसिल कर दिया गया। परीवादी को दूसरी जगह प्लाट दिया जाएगा या नगद राशि लौटा दी जाएगी। लेकिन बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद प्लॉट देने से साफ मना कर दिया हैं। इसका मामला पुलिस में दर्ज नही होने पर न्यायालय सीजेएम के आदेश पर इस्तगासे के जरिए कोतवाली में मामला दर्ज किया गया।

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